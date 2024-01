A carregar o vídeo ...

Três dias depois de terem sido reveladas imagens de Cristianinho a marcar, de forma irrepreensível, um livre direto , agora foi Cristiano Ronaldo a subir ainda mais o nível e a marcar, da mesma zona do campo, com enorme classe. CR7 publicou o momento no Instagram e com mensagem ao filho, em jeito de desafio: "Cris, vê e aprende".