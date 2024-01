Cristianinho marca um livre de forma irrepreensível... com um equipamento do Sporting vestido

A carregar o vídeo ...

Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, foi filmado a colocar a bola na 'gaveta' na marcação de um livre... com um equipamento do Sporting vestido. Esta, diga-se, não é a primeira vez que o jovem de 13 anos aparece com uma camisola dos leões. No passado mês de outubro, aquando do Portugal-Eslováquia (3-2), Cristianinhona tribuna do Estádio do Dragão com a listada verde e branca do clube de Alvalade.