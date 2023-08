A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo fez hat trick na goleada (5-0) do Al Nassr diante do Al Fateh. No final do encontro, o internacional português ficou com a bola e teve uma atitude que é raro ver-se: pediu ao árbitro para... autografar o esférico. O juiz acedeu ao pedido e os dois tiraram uma fotografia no final.