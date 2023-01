Cristiano Ronaldo viu e celebrou bis de Talisca... em cima de uma bicicleta

A carregar o vídeo ...

Depois de ter marcado presença na tribuna a assistir à primeira parte do Al-Nassr-Al Tai, Cristiano Ronaldo dirigiu-se para o balneário da equipa para seguir os segundos 45 minutos do encontro, que arrancaram logo com mais um golo de Anderson Talisca ( o segundo da noite que ditou o resultado final ). O internacional português celebrou o 'bis' do ex-jogador do Benfica em cima de uma bicicleta estática. [: Al-Nassr]