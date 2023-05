A carregar o vídeo ...

António Oliveira foi, esta terça-feira, oficializado no comando técnico do Cuiabá , regressando a uma 'casa' que havia deixado em 2022. Nas redes sociais, o clube brasileiro partilhou algumas imagens do primeiro dia de trabalho do treinador português, no qual houve muitos sorrisos e algumas conversas com o presidente Alessandro Dresch. (: TV Cuiabá)