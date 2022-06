De Cristiano Ronaldo à nova época no Manchester United: Bruno Fernandes aponta ao futuro

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes é o primeiro embaixador da Federação Teqball Portugal e junta-se a nomes como Ronaldinho Gaúcho, Carles Puyol, Robert Pires, William Gallas, na lista de representantes de divulgação da modalidade. O internacional português, que confessou praticar a modalidade no centro de estágio do Manchester United e encontra-se no Porto a usufruir dos últimos dias de férias, recebeu uma mesa Teq Smart personalizada com fotografias suas ao serviço do emblema inglês e do Sporting e falou de Cristiano Ronaldo e do Manchester United