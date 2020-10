De inédito a memorável: os melhores momentos do GP Portugal de Fórmula 1

A carregar o vídeo ...

Vinte e quatro anos depois Portugal acolheu um Grande Prémio de Fórmula 1 e, pela primeira vez, o 'Grande Circo' tomou conta do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. E um fim de semana que já era inédito acabou por tornar-se histórico e memorável para Lewis Hamilton e para a própria Fórmula 1. O piloto britânico da Mercedes ganhou a corrida deste domingo e alcançou a 92.ª vitória da carreira, quebrando o recorde do alemão Michael Schumacher . Veja ou reveja neste vídeo os melhores momentos do GP Portugal. [Vídeo: Youtube F1]