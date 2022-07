A carregar o vídeo ...

O Barcelona bateu, na madrugada deste domingo, o Real Madrid pela margem mínima no 'El Clásico' da pré-temporada (1-0) com um golaço de Raphinha, um dos reforços blaugrana para a temporada 2022/23. Veja o grande remate do extremo brasileiro, que em Portugal representou V. Guimarães e Sporting. (: Barcelona)