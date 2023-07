Dele Alli: «Quando regressei da Turquia, fui apanhado numa espiral negativa e entrei numa clínica de reabilitação»

A carregar o vídeo ...

Dele Alli, médio inglês que jogou durante muitos anos no Tottenham, contou, num testemunho emotivo no podcast de Gary Neville , o 'The Overlap', que se tornou dependente de comprimidos para dormir após a sua recente passagem pelo Besiktas, onde esteve emprestado pelo Everton. Regressou em abril, depois de contrair uma lesão, e entrou numa espiral depressiva, com recurso a bebidas alcoólicas e comprimidos. Acabou por ser internado numa clínica de reabilitação, onde esteve seis semanas. (: Podcast 'The Overlap')