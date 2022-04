Derby County desce de divisão e Wayne Rooney dá a cara junto dos adeptos

A carregar o vídeo ...

Wayne Rooney viu esta segunda-feira confirmado o cenário mais negro para o seu Derby County, ao ver sentenciada a queda do clube ao terceiro escalão pela primeira vez desde 1986. A situação não era fácil, pois os Rams tinham desde logo um 'handicap' enorme de 21 pontos negativos (por conta dos problemas financeiros do clube). Rooney deu, ele próprio, a cara pelo sucedido e falou com os adeptos [Vídeo Twitter]