Deu conselhos antes do Bayern e agora mostra ao Benfica como anunciar resultados dos testes covid

Depois do jogo entre o Benfica e o Belenenses SAD há adeptos dos encarnados ansiosos pelos resultados dos testes à covid-19. No Twitter surgiu um áudio (@Clumsycf) a sugerir como os encarnados podem anunciar os resultados ao estilo Big Brother... "'Resultados conhecidos esta tarde'. Bro façam mas é livestream dos testes eu quero saber imediatamente, até festejo cada negativo como se fosse um golo", escreveu o autor do áudio, o mesmo que deu hilariantes conselhos antes do Bayern-Benfica ...