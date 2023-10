Di María: «É muito importante continuar a sentir o carinho dos benfiquistas»

A carregar o vídeo ...

O dia de ontem foi de festa no Estádio da Luz, que assinalou o seu 20.º aniversário. A propósito da efeméride, o Benfica inaugurou o 'Mural dos Campeões', onde estão gravados os rostos dos 20 jogadores que mais marcaram os benfiquistas nos últimos 20 anos, precisamente. Depois de Salvio, Ederson, João Félix, Rúben Dias e Pablo Aimar terem deixado uma mensagem através das redes sociais do clube congratulando-se com a escolha dos adeptos, esta quinta-feira foi a vez de Di María fazer o mesmo [Vídeo Twitter SL Benfica]