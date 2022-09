Diego Costa e o vídeo de apresentação no Wolves: «Estava a morrer de medo»

A carregar o vídeo ...

Diego Costa foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Wolverhampton . Na entrevista de apresentação, o avançado não escondeu o medo que sentiu ao gravar o anúncio da sua chega ao clube de Bruno Lage no qual surge... com lobos. "Morri de medo. A segurar naquela corrente só pensava 'e se este lobo salta para cima de mim?' e saltaram os três. Estavam bem treinados e obedeciam à treinadora que lhes pediu para se mexerem e eles não fizeram nada... Foi uma experiência engraçada, mas nada conforável. Tenho cinco cães, mas não são lobos" [Vídeo Twitter Wolverhampton]