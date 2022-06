Do cesto de Raúl ao "problema" que fez Florentino rir: o adeus de Marcelo ao Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Marcelo disse esta segunda-feira adeus ao Real Madrid após 16 anos e 25 títulos ao serviço dos merengues e, visivelmente emocionado, discursou numa das salas do Santiago Bernabéu, deixando agradecimentos a todos os que o ajudaram desde que chegou a Espanha, com apenas 18 anos. O lateral brasileiro é o jogador mais titulado da história do clube. (: Real Madrid)