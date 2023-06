Do 'susto' com a taça à festa no João Rocha: Sporting mostra bastidores da conquista no futsal

A carregar o vídeo ...

O Sporting divulgou esta quinta-feira os bastidores da conquista do campeonato nacional, alcançado pela terceira época consecutiva e após o triunfo por 2-1 , na Luz, no jogo 4 da final do playoff. A festa continuou depois no Pavilhão João Rocha, mas o troféu podia ter chegado com algumas mazelas, visto que Zicky Té e Pany Varela não ganharam para o susto, quando tentaram passar a taça um para o outro. [Sporting]