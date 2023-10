A carregar o vídeo ...

Domingos Soares de Oliveira, que recentemente saiu do Benfica - os encarnados pagam 1,5 milhões de euros ao gestor no âmbito da cláusula anti-concorrência -, foi apresentado como novo CEO do Al Ittihad e... com direito a bolo. A equipa saudita, recorde-se, é orientada por Nuno Espírito Santo.