Doncic provoca Ja Morant após afundanço que deu nas vistas no All Star Game: «Também consigo fazer isso...»

Luka Doncic e Ja Morant protagonizaram, este domingo durante o All Star Game da NBA - conquistado pela equipa do grego Giannis Antetokounmpo, que bateu a formação de LeBron James por 184-175 -, um momento que ficou na retina dos espectadores. O esloveno foi 'equipado' com um microfone durante toda a partida, e quando viu o seu adversário fazer um afundanço que deu nas vistas, atirou: "Eu também consigo fazer isso, mas ninguém me dá uma oportunidade". (: Twitter)