A carregar o vídeo ...

Faiq Bolkiah, o jogador mais rico do Mundo, é reforço do Marítimo. O internacional pelo Brunei terminou o contrato com o Leicester e. Veja o que podem esperar os madeirenses do jovem avançado, de 22 anos, que é filho de Jefri Bolkiah, príncipe do Brunei, e sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do mesmo país. (Vídeo YouTube)