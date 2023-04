Endrick oferece carro de 18 mil euros... à ex-namorada

A carregar o vídeo ...

Endrick, avançado de apenas 16 anos do Palmeiras de Abel Ferreira - que em 2024 vai rumar ao Real Madrid -, ofereceu a Lara Hernandes, a sua ex-namorada, um carro avaliado em cerca de 18 mil euros (valor avançado pelo 'Globo Esporte'). O momento foi gravado e partilhado nas redes sociais da jovem, que numa fase inicial até ficou algo confusa com o presente. "Nada mais do que te retribuir com isso. Gratidão e respeito por tudo o que me ensinaste", escreveu o jogador no Instagram. (: Instagram/Lara Hernandes)