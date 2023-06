Erick Mendonça provoca Benfica após título do Sporting na Luz: «Vida dura no salão de festas...»

A carregar o vídeo ...

O Sporting sagrou-se, esta quarta-feira, tricampeão nacional de futsal ao bater o Benfica por 2-1 , na Luz, no jogo 4 da final. Após o encontro, e enquanto faziam a festa, os jogadores dos leões foram partilhando alguns momentos no Instagram. Erick Mendonça foi um deles e, numa 'live', acabou por exclamar: "Vida dura no salão de festas...". (: Instagram/Erick Mendonça)