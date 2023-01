A carregar o vídeo ...

O jornalista espanhol Paco Caridad garantiu, no programa 'El Chiringuito de Jugones', que Simeone já terá comunicado a Gil Marín, CEO do Atlético Madrid, que vai deixar o clube no final da temporada, e afirma que os colchoneros pretendem renovar o contrato de João Félix tendo já em conta a saída do treinador argentino. (: El Chiringuito de Jugones)