Estreia de Di María pela Juventus marcada por lance insólito: argentino foi 'atropelado' pelo árbitro

Di María estreou-se na madrugada deste sábado pela Juventus com uma vitória no particular frente ao Chivas (2-0) , num jogo em que esteve envolvido num lance insólito... com o árbitro. O argentino ganhou a frente a um adversário numa disputa de bola, ia sair a jogar em velocidade e acabou 'atropelado' pelo oficial, chegando mesmo a necessitar da entrada da equipa médica. (: ESPN)