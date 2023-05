Evra vestiu-se de vermelho e arranjou confusão no final do Manchester City-Real Madrid

A carregar o vídeo ...

O Manchester City-Real Madrid (4-0) desta quarta-feira, que garantiu a passagem dos citizens à final da Liga dos Campeões, terminou com alguns momentos de tensão, um dos quais a envolver Patrice Evra. O antigo jogador do Manchester United decidiu aparecer no Etihad vestido de vermelho e acabou por se desentender com um dos adjuntos de Guardiola, algo que explicou posteriormente à 'CBS Sports': "Estava a olhar para mim e a dizer: 'Esta é para ti, esta é para ti!'. Cheguei perto dele e perguntei-lhe o porquê de estar tão agitado, e ele disse: 'No ano passado disseste na televisão que o Manchester City se tinha borrado todo e que tinha perdido por causa disso. Este ano não se borraram'", justificou. (: Twitter)