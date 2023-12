Ex-empresário de Luva de Pedreiro mostra insultos e fala em "tribunal da Internet": «Perdi mais de 10 milhões...»

A carregar o vídeo ...

Allan Jesus, antigo empresário do influenciador Luva de Pedreiro, partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostra o 'inferno' que viveu depois de ter sido acusado, no ano passado, de ter manipulado e roubado dinheiro ao TikToker . Num testemunho narrado pelo próprio, o agente revela imagens dos muitos insultos e ameaças que recebeu, frisando que perdeu mais de 10 milhões de reais (cerca de 1,8 milhões de euros) em contratos depois de ter sido julgado pelo "tribunal da Internet". Refira-se que o jornalista Leo Dias, um dos responsáveis por noticiar as alegadas manipulações de Allan Jesus a Luva de Pedreiro, veio a público negar as acusações que, à data, atribuiu ao agente. (: Instagram/Allan Jesus)