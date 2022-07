Ex-jogador da Oliveirense explica reação após golo frente ao Cuiabá: «Na última semana fiquei muito abalado»

A carregar o vídeo ...

Alef Manga, que jogou na Oliveirense em 2018/19, marcou o golo que deu a vitória ao Coritiba (1-0) frente ao Cuiabá de António Oliveira. Na hora de festejar, não esqueceu as críticas de que foi alvo após o falhanço frente ao Corinthians (chegou a chorar no balneário). O avançado colocou os dedos nos ouvidos e no final explicou a reação. "Na última semana, senti uma pressão grande em cima de mim. Fiquei muito abalado, chateado. Foi um alívio, Deus abençoou-me".