Falhanços de Darwin no treino preocupam adeptos e há quem questione milhões pagos pelo Liverpool

O Liverpool fez esta segunda-feira mais um treino na Tailândia, onde realiza o estágio de pré-temporada. Darwin, um dos reforços para 2022/23 - que chegou do Benfica por 75 M€ (que podem chegar a 100 M€ mediante o cumprimentos de objetivos) -, foi um dos jogadores mais observados, e os adeptos dos reds não deixaram escapar algumas oportunidades falhadas pelo uruguaio em frente à baliza... aliás, já há quem questione os muitos milhões pagos pelo avançado. Outros, dizem que se deve ao nervosismo. Recorde-se que Darwin acabou por sair tocado do treino, com queixas no pé esquerdo