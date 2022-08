FC Porto mostra novas imagens do incidente de Matheus Reis com apanha-bolas

A carregar o vídeo ...

Depois das declarações da véspera , no Porto Canal, Francisco J. Marques recorreu ao Twitter para reafirmar aquilo que dissera a propósito do incidente entre Matheus Reis e um apanha-bolas no duelo entre FC Porto e Sporting do passado sábado. "Para que ninguém tenha dúvidas sobre o que realmente aconteceu. A criança na função apanha bolas teve o comportamento correto, disponibilizou a bola sem atrasar um centésimo de segundo que fosse. A ação de Matheus Reis foi uma agressão gratuita, sem qualquer justificação", escreveu o diretor de comunicação portista.