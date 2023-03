«Para onde estás a olhar, estúpido?»: FIFA divulga imagens inéditas da confusão entre Messi e Weghorst no Mundial'2022

A carregar o vídeo ...

A FIFA revelou imagens inéditas do 'bate-boca' entre Messi e Weghorst, após o Argentina-Holanda do Mundial'2022, com o holandês a ser alvo da fúria do craque argentino, antes do famoso "Para onde estás a olhar, estúpido?" . Weghorst esperou por Messi para lhe tentar apertar a mão, mas, como o jogador do PSG não atendeu ao pedido, ficou a assistir à 'flash interview' do avançado à 'TyC Sports'. Antes disso, Weghorst trocou ainda umas palavras mais acaloradas com Agüero, Lautaro Martínez e Lisandro Martínez.