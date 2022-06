Filho de Marcelo 'abalroou' adversário, não gostou de ser advertido e acabou expulso por... dois minutos

A carregar o vídeo ...

Enzo Alves Vieira, filho de Marcelo, continua a marcar e a encantar ao serviço das equipas jovens do Real Madrid, mas a sua atitude no mais recente duelo com o Atlético Madrid está a ser destaque... pela negativa. O jovem, de 12 anos, 'abalroou' um adversário numa disputa de bola e, posteriormente, não gostou que o árbitro se aproximasse dele para lhe fazer uma advertência, acabando até por afastar a mão do oficial, algo que lhe valeu a expulsão por dois minutos.