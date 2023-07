Filho de Messi 'rouba' protagonismo e faz túnel ao pai durante apresentação no Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi foi, na madrugada desta segunda-feira, apresentado como reforço do Inter Miami no Drive Pink Stadium, mas não foi o único destaque. Durante a cerimónia - que ficou marcada pelo caos graças a um forte dilúvio -, e quando o astro argentino caminhava pelo relvado a agradecer aos adeptos, o seu filho Thiago resolveu ficar com algum do protagonismo e fez um túnel ao pai, momento que festejou, tal como os presentes nas bancadas, como se de um golo se tratasse. (: Twitter)