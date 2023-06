Foram estes golos (e outros) que colocaram Gonçalo Ramos na lista dos tubarões europeus

Depois de lhe termos mostrado os 22 golos que valeram a Taremi o prémio de melhor marcador do campeonato, tempo para o registo de Gonçalo Ramos, 2.º classificado no capítulo dos golos. Foram 19 na Liga, e outros nas competições nacionais e europeia (27 na época), que ajudaram a colocar o avançado do Benfica na lista de clubes como Manchester United e Real Madrid.