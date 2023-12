A carregar o vídeo ...

Frederico Varandas esteve este domingo no Núcleo do Sporting de Brasfemes, em Coimbra, onde, questionado à chegada, falou em exclusivo a sobre a arbitragem do jogo de ontem frente ao V. Guimarães (3-2) , visando a equipa liderada por João Pinheiro, que tinha Hugo Miguel no VAR.