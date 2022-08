Guarda-redes que se enganou no nome da namorada atribui gafe... a "história do além"

A carregar o vídeo ...

Foi uma das histórias dos últimos dias no Brasil e esta quarta-feira conheceu um novo capítulo... insólito. Kainan, o guarda-redes que foi destaque por se ter enganado no nome da namorada na hora de dedicar um bom desempenho , veio agora a público, através do Globoesporte, explicar o que se passou. E a justificação é, digamos... estranha. "Do além", como o próprio diz... Enquanto isso, a vingança Jucielly, a 'verdadeira' namorada, não se fez esperar!