O Manchester City oficializou este sábado a contratação de Josko Gvardiol , defesa com um "belo apelido" , como disse ontem Pep Guardiola. Na hora da apresentação do reforço, os citizens recorreram a uma 'ajudinha' do treinador no vídeo divulgado das redes sociais [Vídeo Twitter Manchester City]