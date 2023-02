A carregar o vídeo ...

Guardiola foi, esta sexta-feira, questionado acerca das acusações ao Manchester City - relativas às regras do fairplay financeiro -, garantindo que "caso o clube não seja inocente, vai aceitar a decisão da Premier League e dos juizes", e que se for preciso, vai voltar a lutar para subir todas as divisões até estar de regresso à elite do futebol inglês. (: Football Daily)