Depois de ter afastado Kalvin Phillips da equipa do Manchester City por considerar que o médio regressou do Mundial com "excesso de peso" , Guardiola voltou, esta quinta-feira após o triunfo frente ao Leeds , a falar sobre a situação do inglês, considerando que o jogador está a trabalhar para regressar à forma habitual e que se está a aproximar do "corpo perfeito". (: Twitter)