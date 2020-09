«Há 90% de hipóteses de Messi ficar no Barcelona»: Jornalista argentino crê em reviravolta

A carregar o vídeo ...

Depois de a reunião entre o pai de Messi e a direção do Barcelona ter ficado concluída sem acordo para uma saída amigável , na Argentina já há quem garante que o avançado está a ponderar seriamente em cumprir o contrato até ao fim. "Há 90% de hipóteses de Messi ficar no Barcelona", avançou o jornalista argentino, Martin Arevalo, que crê numa reviravolta na decisão do futebolista, que em agosto comunicou a sua intenção de deixar o Barcelona.