Haaland: «Guardiola é um pouco louco e é disso que eu gosto...»

A carregar o vídeo ...

Haaland não precisou de muito tempo para se estrear a marcar pelo Manchester City . O avançado norueguês apontou este domingo o seu primeiro golo com a camisola dos citizens - aos 12 minutos do particular frente ao Bayern (1-0) - naquele que foi igualmente o seu primeiro jogo pela formação inglesa e, questionado acerca de como tem sido a sua relação com Guardiola, destacou o facto do espanhol ser "um pouco louco". (: Football Daily)