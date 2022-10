A carregar o vídeo ...

Gonzalo Higuaín despediu-se dos relvados na madrugada desta terça-feira . Lavado em lágrimas, o avançado argentino do Inter Miami - clube que representa desde setembro de 2020 - não escondeu a emoção após o apito final na derrota da sua equipa diante do New York City (0-3). (: MLS)