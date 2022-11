Hino cortado a meio e bandeira ao contrário: Hélder Nunes não esperava "faltas de respeito"

A carregar o vídeo ...

Hélder Nunes deixou críticas à arbitragem da final do Mundial de hóquei em patins, que foi ganha pela Argentina depois de bater Portugal por 4-2 , visando as agressões que diz serem visíveis na televisão e às quais não se contenta com um "não vi" da equipa de arbitragem. "Agressões claramente visíveis na televisão não consigo aceitar. Responder não vi não me chega, senão um dia dou um tiro a alguém e digo 'desculpa, foi sem querer' e isso não me iliba de nada", frisou.