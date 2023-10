Ibrahimovic sobre trabalho de Ten Hag no Manchester United: «Qual é a experiência deste treinador?»

A carregar o vídeo ...

Zlatan Ibrahimovic considerou numaque Erik ten Hag não tem a experiência necessária para lidar com as estrelas do Manchester United. "De onde é que ele veio? Do Ajax. Eu estive nos dois clubes. O Ajax tem talento mas não tem estrelas. Qual é a experiência que ele tem? Trabalhar com jovens talentos. No United a mentalidade é diferente, são jogadores diferentes. Quando se trabalha com jovens talentos a disciplina é diferente. Fazer a mesma coisa no United...", considerou o antigo avançado sueco, que. "Mas a culpa não é dele, não se pode comprar experiência. A experiência adquire-se com tempo." (Vídeo Piers Morgan Uncensored/Twitter)