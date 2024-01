Impressionante: prodígio de 16 anos volta a fazer jogada do outro mundo nos dardos

A carregar o vídeo ...

Já não é surpresa que Luke Littler, prodígio de apenas 16 anos, tem encantado o mundo dos dardos nas últimas semanas, e esta sexta-feira voltou a fazer das suas. O jovem inglês, que no início deste mês marcou presença na final do Campeonato do Mundo , chamou novamente a atenção com um nine darter, uma jogada sensacional onde conseguiu vencer uma das rondas do jogo - chegar dos 501 até aos 0 pontos - em apenas nove dardos. A reação do adversário, que esboçou de imediato um sorriso... diz tudo. (: Twitter/PDC Darts)