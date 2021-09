Incrível: o momento em que as autoridades sanitárias brasileiras interromperam o Brasil-Argentina

A carregar o vídeo ...

O Superclássico entre Brasil e Argentina foi suspenso pouco depois do seu início, depois da entrada em campo de elementos das autoridades sanitárias brasileiras, devido à presença de quatro jogadores que violaram as regras de saúde por conta da pandemia de Covid-19 Os jogadores em causa são Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que de acordo com as autoridades terão violado as regras sanitárias, ao darem informações falsas ao entrar no país. Em causa está o facto dos quatro futebolistas terem estado no Reino Unido há menos de 14 dias, algo que pelas regras sanitárias brasileiras os obriga a passar por um período de quarentena, mesmo que tenham pelo meio passado por outros destinos, nomeadamente a Venezuela, onde jogaram recentemente. Ora, ao que parece, os jogadores não revelaram essa situação na hora de preencher o formulário, algo que lhes permitiu entrar no país sem cumprir a quarentena.