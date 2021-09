Autoridades brasileiras tentaram deportar quatro argentinos a poucas horas do Superclássico de hoje

O Brasil-Argentina apenas se joga mais logo, pelas 20 horas, mas o duelo já começou ainda antes da bola rolar, mesmo que nem tenha nada a ver com futebol... Tudo porque este domingo, a poucas horas do pontapé inicial, as autoridades brasileiras surgiram no hotel da comitiva argentina com a intenção de deportar quatro jogadores, por ordem da Anvisa, o organismo de saúde local.





Os jogadores em causa são Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emiliano Buendía, que de acordo com as autoridades terão violado as regras sanitárias, ao darem informações falsas ao entrar no país. Em causa está o facto dos quatro futebolistas terem estado no Reino Unido há menos de 14 dias, algo que pelas regras sanitárias brasileiras os obriga a passar por um período de quarentena, mesmo que tenham pelo meio passado por outros destinos, nomeadamente a Venezuela, onde jogaram recentemente. Ora, ao que parece, os jogadores não revelaram essa situação na hora de preencher o formulário, algo que lhes permitiu entrar no país sem cumprir a quarentena."A Anvisa considera a situação risco sanitário grave e, por isso, orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", explicou a Anvisa em comunicado, apontando às regras Covid-19, que são também aplicadas a outros países, como África do Sul, Irlanda do Norte e Índia.Surpreendida com esta situação, a Federação Argentina contactou a CONMEBOL, que acabou por conseguir desbloquear a situação e permitir a ida dos quatro jogadores a jogo juntamente com a restante comitiva.