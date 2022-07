Insólito: espanhóis confundem Raphinha com o primo na chegada a Barcelona

A carregar o vídeo ...

O Barcelona confirmou esta quinta-feira a contratação de Raphinha , mas por alguns segundos o grande destaque foi... o seu primo. À chegada ao aeroporto, a imprensa espanhola acabou por confundir o extremo brasileiro - que em Portugal atuou em V. Guimarães e Sporting - com o familiar Guilherme de Souza, num momento no mínimo insólito, mais tarde justificado pelo mesmo: "Eu estava de fones, não entendi nada. Depois é que me apercebi de toda a gritaria à minha volta", explicou Guilherme de Souza a Gerard Romero.