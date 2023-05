Interino do Tottenham queria Diogo Jota expulso e Klopp respondeu-lhe: «Tem outras coisas com que se preocupar»

A carregar o vídeo ...

Ryan Mason, treinador interino do Tottenham, considerou que Diogo Jota devia ter sido expulso na partida de ontem com o Liverpool (4-3). "É provavelmente o vermelho mais claro que vamos ver", disse o técnico dos spurs. Confrontado com estas declarações, Jürgen Klopp discordou e atirou: "Tem outras coisas com que se preocupar".