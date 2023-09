A carregar o vídeo ...

João Félix explicou numa entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo' que não se adaptou "às ideias do clube e do treinador [Diego Simeone]", por isso quis sair do Atlético Madrid, primeiro para o Chelsea, depois para o Barcelona. "O futebol é mesmo assim, quem está mal é que tem de mudar". (Mundo Deportivo/YouTube)