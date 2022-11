João Rodrigues: «Tenho pena que os árbitros tenham sido cobardes e não tenham expulsado jogadores na final»

A carregar o vídeo ...

João Rodrigues não poupou nas críticas à arbitragem da final do Mundial de hóquei em patins, na qual a Argentina bateu Portugal e fez a festa em casa. O capitão da Seleção Nacional disse terem ficado cartões vermelhos por mostrar, numa competição na qual afirmou ter sentido que "a festa estava montada" para terminar com a vitória da seleção anfitriã. O jogador português, que já passou pelo Benfica, deixou ainda um lamento: "Enquanto as agressões não forem punidas vamos continuar a sentir-nos envergonhados da modalidade."