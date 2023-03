Jorge Jesus explica áudio onde deu a entender que ia deixar a Turquia

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus reagiu esta quarta-feira ao áudio que terá enviado a um jornalista do canal 'Paparazzo Rubro-Negro', no qual deu a entender que vai deixar a Turquia em maio e foi taxativo. "Eu tenho contrato que termina em maio. Não é novidade, portanto não tenho mais comentários", referiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa com o Sevilha.