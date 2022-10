A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe venceu este domingo fora o Istanbulspor, por 5-2 , com a formação treinada por Jorge Jesus a seguir no 1.º lugar da Liga turca e a ampliar a vantagem para o Adana, segundo classificado, que empatou. No final do encontro, o treinador português não poupou nos elogios à sua equipa